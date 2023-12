Ancien numéro 1 mondial chez les juniors et promis à un avenir dans le top 10, le Canadien natu­ra­lisé Polonais Filip Peliwo, aujourd’hui 462e à 29 ans, a fait de grosses révé­la­tions sur le trucage des matchs dans des propos accordés à Sport TVP et rapportés par Punto de Break.

« Quand je suis sur le court, je peux faci­le­ment repérer les personnes qui sont là pour parier. La situa­tion s’est beau­coup améliorée ces dernières années. Cette saison, j’ai reçu une propo­si­tion de spon­so­ring un peu étrange. J’ai essayé d’en savoir plus et il n’a pas fallu long­temps pour qu’ils me proposent de perdre un match et qu’ils me donnent en échange entre 3 000 et 5 000 euros. J’ai immé­dia­te­ment informé le direc­teur du tournoi et la Tennis Integrity Unit. Je suis convaincu qu’il y a des joueurs qui vivent du trucage des matchs. En fait, lors­qu’ils ont essayé de me faire coopérer, ils m’ont dit qu’un autre joueur du top 600 qui travaillait avec eux, mais je pense qu’il y a aussi des gars dans les tour­nois de niveau Challenger qui sont corrompus. Ils se sont beau­coup améliorés dans la détec­tion de ces pratiques, mais je dirais qu’ils attrapent au maximum 20 % de ceux qui le font. »