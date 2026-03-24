Même s’il n’a que 14 ans, Jaime Alcaraz est bien conscient du danger que peuvent représenter les incessantes comparaisons avec son grand frère, Carlos.
Alors qu’il vient tout juste de remporter le tournoi Challenger de Murcie, dans la catégorie des moins de 15 ans, le plus jeune des quatre frères de la famille s’est exprimé auprès d’un journaliste de « La Verdad ».
Et en toute logique, il a préféré tuer dans l’oeuf le sujet de l’analogie avec son grand frère, qu’il préfère prendre pour ce qu’il est et non ce qu’il représente.
🎾 Jaime Alcaraz Garfia habla tras ser campeón del Challenger de Murcia Sub15— Javi Brocal (@Javi_bburillo) March 24, 2026
📈 “Voy mejorando poco a poco como persona y como jugador. No hay prisa”
🧠 “No escucho comparaciones. A Carlos lo tengo como un hermano, no como un referente”
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« Aucun match n’est facile, mais je me suis senti bien. Au début, j’avais mal à la cheville, car je suis un peu blessé, mais j’ai très bien joué. Petit à petit, je mûris en tant que joueur et en tant que personne, ce qui me rend très heureux. Il n’y a pas d’urgence, je m’améliore progressivement. Je n’écoute pas les gens qui me comparent à mon frère. Pour moi, Carlitos est un frère, rien de plus. Je ne le vois pas comme une référence en tennis. »
Publié le mardi 24 mars 2026 à 18:07