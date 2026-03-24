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Jaime Alcaraz, petit frère de Carlos et vain­queur d’un tournoi : « Je ne vois pas Carlitos comme une réfé­rence en tennis. Je le consi­dère juste comme un frère, rien de plus »

Par
Thomas S
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Même s’il n’a que 14 ans, Jaime Alcaraz est bien conscient du danger que peuvent repré­senter les inces­santes compa­rai­sons avec son grand frère, Carlos. 

Alors qu’il vient tout juste de remporter le tournoi Challenger de Murcie, dans la caté­gorie des moins de 15 ans, le plus jeune des quatre frères de la famille s’est exprimé auprès d’un jour­na­liste de « La Verdad ». 

Et en toute logique, il a préféré tuer dans l’oeuf le sujet de l’ana­logie avec son grand frère, qu’il préfère prendre pour ce qu’il est et non ce qu’il représente. 

« Aucun match n’est facile, mais je me suis senti bien. Au début, j’avais mal à la cheville, car je suis un peu blessé, mais j’ai très bien joué. Petit à petit, je mûris en tant que joueur et en tant que personne, ce qui me rend très heureux. Il n’y a pas d’urgence, je m’améliore progres­si­ve­ment. Je n’écoute pas les gens qui me comparent à mon frère. Pour moi, Carlitos est un frère, rien de plus. Je ne le vois pas comme une réfé­rence en tennis. »

Publié le mardi 24 mars 2026 à 18:07

A propos de l’auteur

Thomas S

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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