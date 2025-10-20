Seulement âgé de 14 ans mais déjà considéré comme l’un des plus grands espoirs de sa catégorie en Espagne, Jaime Alcaraz n’a pas d’autres choix que de composer avec la notoriété liée à son nom et à son grand frère, Carlos.
Récemment interrogé sur les réseaux sociaux lors d’un tournoi, le plus petit de la fratrie a évoqué les petits conseils utiles que lui donnaient le numéro 1 mondial.
What advice does your brother usually give you ?— f (@fvaeey) October 20, 2025
JA : “My brother Carlos hardly gives new advice, but when he does, it’s important. He says ur routine matters. If ur in a tourney u can’t play football or risky stuff, u might get hurt & miss the tourney.” 🥹❤️ pic.twitter.com/AniMBGS0f5
« Mon frère Carlos donne rarement de nouveaux conseils, mais quand il le fait, c’est important. Il dit que ta routine est importante. Si tu es dans un tournoi, tu ne peux pas jouer au football ou faire des choses risquées, tu pourrais te blesser et rater le tournoi. »
