Jaime Alcaraz, qui marche déjà dans les pas de son grand frère : « Mon frère Carlos donne rare­ment de nouveaux conseils, mais quand il le fait, c’est important »

Par Thomas S

Seulement âgé de 14 ans mais déjà consi­déré comme l’un des plus grands espoirs de sa caté­gorie en Espagne, Jaime Alcaraz n’a pas d’autres choix que de composer avec la noto­riété liée à son nom et à son grand frère, Carlos.

Récemment inter­rogé sur les réseaux sociaux lors d’un tournoi, le plus petit de la fratrie a évoqué les petits conseils utiles que lui donnaient le numéro 1 mondial. 

« Mon frère Carlos donne rare­ment de nouveaux conseils, mais quand il le fait, c’est impor­tant. Il dit que ta routine est impor­tante. Si tu es dans un tournoi, tu ne peux pas jouer au foot­ball ou faire des choses risquées, tu pour­rais te blesser et rater le tournoi. »

Publié le lundi 20 octobre 2025 à 17:43

