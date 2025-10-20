Seulement âgé de 14 ans mais déjà consi­déré comme l’un des plus grands espoirs de sa caté­gorie en Espagne, Jaime Alcaraz n’a pas d’autres choix que de composer avec la noto­riété liée à son nom et à son grand frère, Carlos.

Récemment inter­rogé sur les réseaux sociaux lors d’un tournoi, le plus petit de la fratrie a évoqué les petits conseils utiles que lui donnaient le numéro 1 mondial.

What advice does your brother usually give you ?



JA : “My brother Carlos hardly gives new advice, but when he does, it’s impor­tant. He says ur routine matters. If ur in a tourney u can’t play foot­ball or risky stuff, u might get hurt & miss the tourney.” 🥹❤️ pic.twitter.com/AniMBGS0f5 — f (@fvaeey) October 20, 2025

« Mon frère Carlos donne rare­ment de nouveaux conseils, mais quand il le fait, c’est impor­tant. Il dit que ta routine est impor­tante. Si tu es dans un tournoi, tu ne peux pas jouer au foot­ball ou faire des choses risquées, tu pour­rais te blesser et rater le tournoi. »