Quelques jours après avoir reçu le trophée de meilleure révé­la­tion de la saison 2024, le jeune joueur tchèque, Jakub Mensik (19 ans, 48e mondial), s’est exprimé sur le site de l’ATP concer­nant notam­ment ses inspi­ra­tions et ses modèles. Et le nom d’un certain Jannik Sinner est ressorti.

« J’aime bien Sinner. C’est un joueur de grande taille comme moi et il se déplace toujours aussi bien. Il me ressemble, car je suis déjà grand et je me déplace bien sur le court. Avec le coup droit, j’ai une tech­nique et un style simi­laires à ceux de Jannik. Je ne peux pas être comme Alcaraz parce qu’il est plus petit et plus costaud. C’est moi qui suis plus mince. Quand on regarde la plupart des joueurs de grande taille aujourd’hui, ils ont un gros service et de grosses armes. Mon service est aussi une très grosse arme. »