Lors d’une inter­view accordée à Punto De Break, Jakub Mensik a évoqué forcé­ment sa finale gagnée à Miami et surtout l’im­pact que cela a eu de battre son idole Novak Djokovic.



« Après avoir gagné, je n’ai pas pu dormir pendant deux jours. Miami a été une expé­rience incroyable mais très compli­quée. Je me souviens de toute la folie avant la finale, avec le retard dû à la pluie et tout le reste. J’étais là, en train de jouer la plus grande finale de ma carrière contre Novak, celui qui m’a tout appris, il ne pouvait pas y avoir de meilleure sensa­tion. J’ai essayé d’en profiter, de jouer mon meilleur tennis, j’ai vrai­ment vu que j’étais prêt à le battre. Heureusement, j’ai réussi à rassem­bler la confiance néces­saire pour remporter cette finale. »