La Team Europe a bouclé la première journée de la neuvième édition de la Laver Cup de la meilleure des manières, avec une victoire en double de Carlos Alcaraz et Jakub Mensik contre Alexander Bublik et Taylor Fritz : 6–4, 6–4.

Lors de l’in­ter­view d’après‐match sur le court, le 15e joueur mondial n’a pas tari d’éloges à l’égard de son coéqui­pier espagnol.

“ carlos it doesn’t matter if he plays singles or doubles, i mean i think he could be world number one even in doubles.” 😭 pic.twitter.com/Avh4u9zdss — f #7inMelbourne (@fvaeey) September 25, 2026

« Honnêtement, on ne s’est pas beau­coup entraîné cette semaine. Surtout moi, je ne joue que très peu en double dans l’année. Quant à Carlos, qu’il joue en simple ou en double, peu importe. Je pense qu’il pour­rait être numéro un mondial même en double, mais bon, je suis content. Un bel effort, évidem­ment. Après cette dure défaite en simple, j’ai pu revenir et ramener les points. »