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Jakub Mensik, après sa victoire avec Carlos Alcaraz : « Je pense qu’il pour­rait être numéro 1 mondial en double »

Par
Baptiste Mulatier
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La Team Europe a bouclé la première journée de la neuvième édition de la Laver Cup de la meilleure des manières, avec une victoire en double de Carlos Alcaraz et Jakub Mensik contre Alexander Bublik et Taylor Fritz : 6–4, 6–4.

Lors de l’in­ter­view d’après‐match sur le court, le 15e joueur mondial n’a pas tari d’éloges à l’égard de son coéqui­pier espagnol. 

« Honnêtement, on ne s’est pas beau­coup entraîné cette semaine. Surtout moi, je ne joue que très peu en double dans l’année. Quant à Carlos, qu’il joue en simple ou en double, peu importe. Je pense qu’il pour­rait être numéro un mondial même en double, mais bon, je suis content. Un bel effort, évidem­ment. Après cette dure défaite en simple, j’ai pu revenir et ramener les points. »

Publié le samedi 26 septembre 2026 à 11:54

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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