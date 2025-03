Faisant partie de la même géné­ra­tion qu’Arthur Fils, Alex Michelsen ou encore Joao Fonseca, Jakub Mensik, actuel 57e mondial et élu révé­la­tion de la saison 2024 sur le circuit ATP, a récem­ment accordé une inter­view à nos confrères de Clay.

Et lors­qu’il a été inter­rogé sur la possi­bi­lité le voir inté­grer un futur Big 3 en compa­gnie de ses collègues, le Tchèque a tenu à tempérer.

« Roger (Federer), Rafa (Nadal) et Novak (Djokovic) ont ​​été au sommet pendant 20 ans, c’est fou. En ce moment, Novak joue toujours et peut encore gagner des tour­nois. C’est donc un peu diffi­cile d’en parler alors que cette nouvelle géné­ra­tion débute tout juste. Des joueurs comme moi, Joao, Alex Michelsen et tous ces bons joueurs de tennis ont le tennis pour y être un jour aussi. »