Jakub Mensik fait parler de lui ces derniers jours.
Plutôt discret avec ses résultats lors des ces derniers tournois avec une défaite au premier tour du Queen’s et au second tour de Wimbledon, le tchèque de 19 ans s’est récemment livré sur la chaîne Youtube de Tennis Channel.
Lors de son Interview, il est revenu sur plusieurs sujets, notamment sur le choix de son GOAT, mais ce que qui a marqué aujourd’hui et sa déclaration sur les joueurs de tennis du circuit :
« Je n’aime pas les joueurs de tennis. Je suis reconnaissant de ne pas avoir de sœur, car je ne voudrais pas qu’un joueur de tennis sorte avec ma sœur. »
On rappelle que Jakub n’a qu’un seul frère, du nom de Lukas.
Une déclaration qui fera réagir ces confrères du circuit qu’il n’épargne pas lors de cette entrevue.
On espère que Mensik sera davantage mobiliser lors de ces prochains tournois qu’au micro de notre confrère.
Publié le vendredi 17 juillet 2026 à 11:41