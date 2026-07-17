Jakub Mensik fait parler de lui ces derniers jours.

Plutôt discret avec ses résul­tats lors des ces derniers tour­nois avec une défaite au premier tour du Queen’s et au second tour de Wimbledon, le tchèque de 19 ans s’est récem­ment livré sur la chaîne Youtube de Tennis Channel.

Lors de son Interview, il est revenu sur plusieurs sujets, notam­ment sur le choix de son GOAT, mais ce que qui a marqué aujourd’hui et sa décla­ra­tion sur les joueurs de tennis du circuit :

« Je n’aime pas les joueurs de tennis. Je suis recon­nais­sant de ne pas avoir de sœur, car je ne voudrais pas qu’un joueur de tennis sorte avec ma sœur. »

On rappelle que Jakub n’a qu’un seul frère, du nom de Lukas.

Une décla­ra­tion qui fera réagir ces confrères du circuit qu’il n’épargne pas lors de cette entrevue.

On espère que Mensik sera davan­tage mobi­liser lors de ces prochains tour­nois qu’au micro de notre confrère.