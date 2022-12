Lauréat du prix ATP huma­ni­taire Arthur Ashe pour son enga­ge­ment et ses dons (à hauteur de 600 000 euros) en faveur des enfants victimes de la guerre en Ukraine, Andy Murray a été salué par de nombreuses person­na­lités du tennis sur la toile.

Et après Chris Evert et Rennae Stubbs, c’est au tour de l’an­cien 4e joueur mondial et actuel direc­teur du Masters 1000 de Miami, James Blake, de lui rendre à son tour un très bel hommage.

« Tellement mérité pour une personne aussi excep­tion­nelle, Félicitations Andy Murray », a commenté l’Américain sur son compte Twitter qui semble vrai­ment appré­cier l’Écossais pour ses qualités humaines. Et il n’est pas le seul.