Après avoir déjà féli­cité Novak Djokovic quelques minutes après son 24e sacre en Grand Chelem à l’US Open, James Blake, consul­tant sur ESPN, s’est cette fois exprimé au sujet du fameux débat du plus grand joueur de tous les temps (ou GOAT). Et si l’on en croit l’an­cien 4e joueur mondial, les argu­ments en défa­veur du joueur serbe vont être compli­qués à développer.

« Il y aura toujours des débats autour de la table, mais il sera diffi­cile, et bien plus diffi­cile, pour quiconque d’ar­gu­menter dans une autre direc­tion que Novak est le plus grand de tous les temps, alors qu’il a 24 Grands Chelems. Pour moi, c’est un peu comme lorsque Tom Brady (joueur de foot­ball améri­cain, ndlr) a gagné son quatrième Super Bowl et qu’il y avait encore un débat entre lui et Joe Montana en tant que meilleur joueur de tous les temps, puis Brady a gagné son cinquième, puis son sixième, et que le débat était clos. C’est un peu la situa­tion dans laquelle nous nous trou­vons avec Novak en ce moment. »