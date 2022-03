Invité sur le podcast de l’US Open, James Blake, direc­teur du Masters 1000 de Miami, devait combiner plusieurs éléments de joueurs diffé­rents afin de définir le joueur parfait selon lui. Et lors­qu’il a du choisir quel­qu’un pour sa force mentale, l’Américain n’a pas hésité longtemps.

« Il y a telle­ment de joueurs menta­le­ment forts. Mais je pense simple­ment que ce que Rafael Nadal fait menta­le­ment est impres­sion­nant. Je veux dire, vous l’avez déjà vu une seule fois casser une raquette sur le court ou s’api­toyer sur son sort au point d’avoir l’im­pres­sion que cela affecte le point suivant ? On ne le voit pas s’en prendre aux autres ou à lui‐même. Il est extrê­me­ment déter­miné, il est gonflé à bloc et c’est le gars qui, au premier tour d’un tournoi, en finale d’un tournoi, a l’air de se battre pour chaque point. Mené 0–40 dans le premier jeu, il pour­rait faire un grand coup gagnant, puis serrer le poing au premier tour contre un gars qu’il va finir par battre 2 et 2. »