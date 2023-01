James Gay‐Rees, produc­teur de la série‐documentaire Netflix « Break Point », qui plon­gera dès le 13 janvier prochain les curieux dans les coulisses de la saison 2022, a parlé à l’ATP des meilleurs moments vécus pendant le tournage.

« Fritz qui triomphe à Indian Wells est une très bonne histoire. L’équipe a eu un accès incroyable à lui à ce moment‐là. Il a fait un grand parcours et s’est blessé avant la finale, c’était assez spécial de vivre cela de l’in­té­rieur. Le parcours de Nick Kyrgios a été fasci­nant, c’était incroyable d’en faire partie. Et puis il y a les joueuses. Ajla Tomljanovic, par exemple, a vécu une belle histoire cette année. Elle a été un excellent parte­naire pour nous et a connu des hauts et des bas au cours de l’année. C’est quel­qu’un que nous n’avons pas forcé­ment vu venir et elle occupe une place impor­tante dans la série, à juste titre. »