Entraîneur d’Andy Murray pendant six ans jusqu’à que celui‐ci prenne sa retraite en août dernier, Jamie Delgado a été inter­rogé par le BBC sur le nouveau rôle d’en­traî­neur de Novak Djokovic du Britannique.

Et pour l’an­cien 121e mondial, cette asso­cia­tion coule de source.

« Andy est très doué en matière de données et de stra­tégie. Il faut se rappeler qu’Andy a joué contre Novak à de nombreuses reprises, il saura donc expli­quer à Novak ce qui le rend si diffi­cile à affronter, lui rappel­lera ces choses que ses adver­saires ressentent lors­qu’ils jouent contre lui. Novak a main­te­nant des rivaux diffé­rents face à lui – Sinner et Alcaraz – et Andy a lui‐même joué contre ces gars‐là, donc d’un point de vue stra­té­gique, il serait diffi­cile de trouver quel­qu’un de meilleur qu’Andy. »