Le coach d’Andy Murray s’est exprimé au sujet de son « poulain » sur le site Tennis365. Pour lui, il n’y a pas de doute possible, Andy Murray n’a qu’un souhait revenir au plus haut niveau : « On a vécu ensemble beaucoup de frustrations d’autant que cela a duré un bout de temps. Mais on sent bien que tout le travail qu’Andy accompli, ce n’est que dans un seul but : rejouer à son meilleur niveau. C’est son objectif, sa motivation est extrême. L’an dernier, il a vraiment bien terminé la saison et tous les voyants étaient au vert. Il y a eu par la suite un temps d’arrêt mais maintenant, il a hâte d’être à nouveau sur le court pour donner le meilleur de lui même »