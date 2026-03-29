Accueil ATP

Jamie Delgado (coach de Draper) est caté­go­rique : « Le niveau était plus élevé à l’époque où Federer, Nadal, Djokovic et Murray étaient au sommet. Il y avait des joueurs comme Del Potro, Wawrinka et Berdych »

Par
Thomas S
-
199

Ancien coach d’Andy Murray et Grigor Dimitrov et désor­mais aux côtés de Jack Draper, Jamie Delgado était récem­ment l’in­vité du podcast de l’an­cien joueur britan­nique, Greg Rusedski, Off Court With Greg.

Notamment inter­rogé sur le niveau du Top 10 actuel comparé à celui de l’époque du Big 4, l’an­cien 121e mondial s’est montré assez clair. 

« Jannik et Carlos sont des joueurs incroyables et je pense qu’ils pour­raient sans aucun doute tenir tête à Federer, Nadal et Djokovic. Je pense qu’au­tre­fois, il y a une dizaine d’an­nées environ, il y avait davan­tage de rivaux capables de leur tenir tête. Le niveau était plus élevé à l’époque où Roger, Novak, Rafa et Andy Murray étaient au sommet. Juste derrière eux, il y avait des joueurs comme Juan Martín del Potro, Stan Wawrinka et Thomas Berdych. Je pense que ces joueurs repré­sen­taient une plus grande menace pour les quatre premiers que certains de ceux qui sont là aujourd’hui. À mon avis, je pense que les 10 ou 15 premiers étaient plus forts avant, mais je pense que le niveau général du circuit est meilleur aujourd’hui. »

Publié le dimanche 29 mars 2026 à 18:08

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.