Ancien coach d’Andy Murray et Grigor Dimitrov et désor­mais aux côtés de Jack Draper, Jamie Delgado était récem­ment l’in­vité du podcast de l’an­cien joueur britan­nique, Greg Rusedski, Off Court With Greg.

Notamment inter­rogé sur le niveau du Top 10 actuel comparé à celui de l’époque du Big 4, l’an­cien 121e mondial s’est montré assez clair.

« Jannik et Carlos sont des joueurs incroyables et je pense qu’ils pour­raient sans aucun doute tenir tête à Federer, Nadal et Djokovic. Je pense qu’au­tre­fois, il y a une dizaine d’an­nées environ, il y avait davan­tage de rivaux capables de leur tenir tête. Le niveau était plus élevé à l’époque où Roger, Novak, Rafa et Andy Murray étaient au sommet. Juste derrière eux, il y avait des joueurs comme Juan Martín del Potro, Stan Wawrinka et Thomas Berdych. Je pense que ces joueurs repré­sen­taient une plus grande menace pour les quatre premiers que certains de ceux qui sont là aujourd’hui. À mon avis, je pense que les 10 ou 15 premiers étaient plus forts avant, mais je pense que le niveau général du circuit est meilleur aujourd’hui. »