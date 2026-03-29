Ancien coach d’Andy Murray et Grigor Dimitrov et désormais aux côtés de Jack Draper, Jamie Delgado était récemment l’invité du podcast de l’ancien joueur britannique, Greg Rusedski, Off Court With Greg.
Notamment interrogé sur le niveau du Top 10 actuel comparé à celui de l’époque du Big 4, l’ancien 121e mondial s’est montré assez clair.
« Jannik et Carlos sont des joueurs incroyables et je pense qu’ils pourraient sans aucun doute tenir tête à Federer, Nadal et Djokovic. Je pense qu’autrefois, il y a une dizaine d’années environ, il y avait davantage de rivaux capables de leur tenir tête. Le niveau était plus élevé à l’époque où Roger, Novak, Rafa et Andy Murray étaient au sommet. Juste derrière eux, il y avait des joueurs comme Juan Martín del Potro, Stan Wawrinka et Thomas Berdych. Je pense que ces joueurs représentaient une plus grande menace pour les quatre premiers que certains de ceux qui sont là aujourd’hui. À mon avis, je pense que les 10 ou 15 premiers étaient plus forts avant, mais je pense que le niveau général du circuit est meilleur aujourd’hui. »
Publié le dimanche 29 mars 2026 à 18:08