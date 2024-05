« On est à la rue sur les réseaux sociaux », a lâché Jamie Murray qui regrette le manque de promo­tion du double par l’ATP. Dans des propos accordés à L’Equipe, l’an­cien numéro 1 mondial en double, aujourd’hui 25e, a défendu son gagne‐pain.

« Le marke­ting est essen­tiel. Beaucoup de gens consomment du tennis sur les réseaux sociaux, en regar­dant des résumés de match, etc. Par exemple, quand ils publient une vidéo d’un point excep­tionnel en simple, une défense dingue d’Alcaraz, un coup droit gagnant trois mètres derrière la ligne de fond, eh bien ça te donne envie de regarder des matches de tennis. Mais la réalité, c’est que le nombre d’échanges moyens en simple, c’est entre trois et quatre frappes. Il y a peu de longs rallyes, le jeu est toujours dominé par le ‘service + 1’. Les gens ont tendance à penser qu’il y a beau­coup plus d’ac­tions en simple qu’en double. J’ai récu­péré des données, en moyenne, les échanges en simple sont plus longs qu’en double de 0,7 ou 0,8 frappe. Ce n’est rien ! »