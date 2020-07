Jamie Murray est très attentif à l’évolution de la situation. Le Britannique, spécialiste du double, a été Interrogé par SkySports suite à l’annulation de Washington et la possible quarantaine au retour des Etats-Unis : « Je ne pense pas que la situation soit particulièrement bonne. Selon moi, la décision de Washington n’affecte pas l’US Open car c’est une organisation différente. Je sais que l’US Open est dans l’urgence et ils essaient de trouver la meilleure solution pour que le tournoi puisse avoir lieu. Je suis comme tout le monde, j’observe et j’attends de savoir le résultat. Si le tournoi se déroule comme prévu, à quoi ressemblera l’événement en lui-même. Il y aura aussi le problème de la quarantaine pour le retour en Europe. Si cette mesure est appliquée à tout le monde, il est évident qu’il ne sera pas possible de participer aux tournois suivants. Si cela arrive, les joueurs devront choisir entre aller aux Etats-Unis pour un Masters 1000 (Cincinnati) et un Grand Chelem (US Open) ou de rester en Europe pour deux Masters 1000 (Madrid et Rome) et un Grand Chelem (Roland-Garros). »