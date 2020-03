Le circuit mondial n’avait jamais (ou presque) connu une telle incertitude. L’annulation d’Indian Wells en raison du coronavirus a semé le doute pour les prochaines semaines et les joueurs et joueuses s’interrogent sur la suite. C’est le cas de Jamie Murray. Dans une vidéo publiée par Tennis Channel, le Britannique : « Qu’est-ce qu’il va se passer maintenant ? Il y a beaucoup de tournois en Europe avec des pays où il y a de nombreux cas de coronavirus… On peut potentiellement ne pas avoir de circuit pendant plusieurs semaines. »

Une sortie qui en dit long sur le doute qui anime les joueurs sur l’avenir de cette saison 2020. Si Miami a fait part de sa volonté de maintenir le tournoi, la Floride a été placée en état d’urgence. L’ATP 500 de Barcelone, lui, devra se jouer à huis clos selon les mesures préventives du gouvernement espagnol.

"We could potentially be looking at not having a tour…"@Jamie_Murray gives his take on the cancellation of Indian Wells.#MyTennisLife #BNPPO20 pic.twitter.com/Desi2JvS4D

— Tennis Channel (@TennisChannel) March 10, 2020