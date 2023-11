Alors que Andy Murray vient de mettre un terme défi­nitif à sa saison après avoir déclaré forfait pour l’ATP 250 de Metz, son frère, Jamie, inter­rogé par le Daily Express sur les récentes diffi­cultés de son frère qui a subi un nouveau doulou­reux revers sur le Masters 1000 de Paris, lui a donné quelques précieux conseils.

« Je pense que lors­qu’il n’a pas les idées claires, il n’est pas compé­titif et il n’ob­tient pas les résul­tats qu’il souhaite. Pour moi, il s’agit donc d’abord et avant tout de contrôler l’as­pect sportif de la situa­tion, puis de commencer à parler de tennis, car je pense qu’il a encore beau­coup de tennis en lui. Je suis sûr qu’il sera déçu de sa saison et j’es­père qu’il commen­cera fort l’année prochaine et qu’il donnera une bonne image de lui‐même. »