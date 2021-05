Préférant renoncer à Roland Garros et à la fin de la saison sur terre battue afin de se concen­trer plei­ne­ment sur le gazon, Andy Murray n’est jamais parvenu à enchaîner plusieurs matchs de rang depuis la reprise des compé­ti­tions après la pandémie. Selon son frère avec qui il devrait être aligné en double lors du tournoi de Wimbledon, Andy manque un peu de chance.

« De toute évidence, il continue à avoir des problèmes et des petits pépins physiques qui l’ont retardé. Il a juste besoin d’avoir une séquence claire des événe­ments, et c’est ce qui a été diffi­cile pour lui pour diverses raisons au cours des derniers mois. Son jeu est en place, il a juste besoin d’un peu de chance pour enchaîner. Avec un peu de chance, avec la saison sur gazon à venir, il pourra obtenir quatre ou cinq semaines de tour­nois à son actif et essayer de créer un élan pour lui‐même. »

Et c’est évidem­ment tout ce qu’on peut souhaiter à l’an­cien numéro 1 mondial.