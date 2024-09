S’exprimant dans le quoti­dien la Gazzetta Dello Sport, l’avocat de Jannik Sinner ne condamne pas du tout l’ac­tion de l’AMA même s’il pense que cela ne servira à rien car la procé­dure mise en place pour résoudre le « problème » a été faite dans les règles de l’art.

« Nous avons été surpris aussi, pour être honnête. Après que Jannik ait été testé positif au Clostebol en quan­tité infi­ni­té­si­male, l’Agence inter­na­tio­nale pour l’in­té­grité du tennis a compris la sensi­bi­lité de l’af­faire et s’est tournée vers un tribunal indé­pen­dant spécia­lisé au lieu de statuer direc­te­ment. Nous espé­rions que l’expérience des trois spécia­listes du Comité de réso­lu­tion spor­tive et leurs juge­ments bien fondés et docu­mentés convain­craient les parties que l’affaire avait été résolue correc­te­ment. Nous sommes tous conscients que l’AMA a le droit de prendre cette déci­sion, elle a le droit de faire appel et nous savons combien le travail de surveillance du dopage et de l’intégrité du monde du sport est compliqué. Cela dit, nous pensons que l’appel était vrai­ment inutile »