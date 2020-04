Le joueur allemand a donné une interview à nos voisins allemands où on le sait le confinement a été allégé. Jan-Lennard a donc récemment pu reprendre le chemin des courts et taper la balle comme l’on dit. Cette expérience, presque nouvelle, l’a un peu déboussolé : « Ce fut l’une des périodes les plus longues sans raquette que j’ai jamais vécu et c’était aussi étrange de pouvoir rester en forme sans taper dans la balle. Quand j’ai rejoué pour la première fois, c’était franchement assez flippant et je ne me sentais pas bien. Et puis très vite vous reprenez le rythme ».



Dans cet entretien, il précise aussi les conditions dans lesquelles cela est possible : « Nous avons la permission de nous entraîner que si nous sommes deux, c’est donc soit avec mon entraîneur, soit avec mon partenaire d’entraînement. Les appareils de désinfection sont là, nous gardons complètement la distance nécessaire. L’entraînement se déroule actuellement pour que nous jouions un peu, retrouvions nos repères »