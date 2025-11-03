Lors d’un podcast, le joueur allemand a évoqué une question fondamentale, celle de l’état de forme d’un champion sur le circuit.
« Tous les joueurs de tennis sont des très bon acteurs, car dans la grande majorité des matchs, nous sommes tous loin d’être au sommet de notre forme. Si je joue une cinquantaine ou une soixantaine de matchs par saison, je dirais que dans seulement cinq ou six d’entre eux, je suis exempt de problèmes physiques et mentalement parfaitement frais, sans rien qui puisse perturber ma concentration et mes performances. Le reste consiste à gérer les aléas, à accepter ses limites et à donner le meilleur de soi‐même avec les moyens du bord »
Publié le lundi 3 novembre 2025 à 11:22