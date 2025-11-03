Lors d’un podcast, le joueur alle­mand a évoqué une ques­tion fonda­men­tale, celle de l’état de forme d’un cham­pion sur le circuit.

« Tous les joueurs de tennis sont des très bon acteurs, car dans la grande majo­rité des matchs, nous sommes tous loin d’être au sommet de notre forme. Si je joue une cinquan­taine ou une soixan­taine de matchs par saison, je dirais que dans seule­ment cinq ou six d’entre eux, je suis exempt de problèmes physiques et menta­le­ment parfai­te­ment frais, sans rien qui puisse perturber ma concen­tra­tion et mes perfor­mances. Le reste consiste à gérer les aléas, à accepter ses limites et à donner le meilleur de soi‐même avec les moyens du bord »