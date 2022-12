Janko Tipsarevic, capi­taine de l’équipe natio­nale serbe au North Palmyra Trophy, l’ex­hi­bi­tion contro­versée orga­nisée à Saint‐Petersburg, s’est exprimé au sujet de son compa­triote Novak Djokovic. Pour lui, tout est limpide et son ami a encore fait taire les critiques.

« À mon avis, tout d’abord, Novak Djokovic est le meilleur joueur de tennis de tous les temps. Et au final, les inter­dic­tions ne l’ont pas arrêté, bien au contraire. Il a gagné six ou sept tour­nois et a terminé dans les cinq premiers en 2022. Pour moi, il reste le meilleur joueur de tennis du monde tout simplement. »