Particulièrement discret depuis plusieurs mois et sa blessure au genou, Jannik Sinner a décidé de lâcher les chevaux ces derniers jours.
Après avoir donné une conférence de presse pour acter sa séparation avec Darren Cahill et officialiser la venue de Magnus Norman, l’Italien a rencontré quelques fans ce vendredi à l’occasion d’un évènement avec son équipementier américain, Nike.
Et le quintuple vainqueur en Grand Chelem a tenu à insister sur l’importance de rencontrer les bonnes personnes dans une carrière tout en dévoilant une anecdote à son sujet.
« Pour avoir une longue carrière, il faut de la chance. J’ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. J’ai pris une décision à l’âge de 13 ans et j’ai dit à mes parents que je voulais suivre une certaine voie, et mes parents m’ont répondu : « Mais on ne connaît rien au tennis » : nous avons trouvé Alex [Vittur], qui est aujourd’hui mon manager, et la seule chose que mes parents ont dite à Alex, c’est : « Ne l’abandonne jamais, même s’il se retrouve 700e mondial, ne le laisse jamais tomber ». Puis je suis devenu ce que je suis devenu, mais il faut beaucoup de chance. »
Publié le samedi 14 novembre 2026 à 19:15