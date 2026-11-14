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Jannik Sinner : « À 13 ans, mes parents ont dit à mon manager : ‘Ne l’abandonne jamais, même s’il se retrouve 700e mondial, ne le laisse jamais tomber’. Puis je suis devenu ce que je suis devenu, mais il faut beau­coup de chance »

Par
Thomas S
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Particulièrement discret depuis plusieurs mois et sa bles­sure au genou, Jannik Sinner a décidé de lâcher les chevaux ces derniers jours.

Après avoir donné une confé­rence de presse pour acter sa sépa­ra­tion avec Darren Cahill et offi­cia­liser la venue de Magnus Norman, l’Italien a rencontré quelques fans ce vendredi à l’oc­ca­sion d’un évène­ment avec son équi­pe­men­tier améri­cain, Nike. 

Et le quin­tuple vain­queur en Grand Chelem a tenu à insister sur l’im­por­tance de rencon­trer les bonnes personnes dans une carrière tout en dévoi­lant une anec­dote à son sujet. 

« Pour avoir une longue carrière, il faut de la chance. J’ai eu la chance de rencon­trer les bonnes personnes au bon moment. J’ai pris une déci­sion à l’âge de 13 ans et j’ai dit à mes parents que je voulais suivre une certaine voie, et mes parents m’ont répondu : « Mais on ne connaît rien au tennis » : nous avons trouvé Alex [Vittur], qui est aujourd’hui mon manager, et la seule chose que mes parents ont dite à Alex, c’est : « Ne l’abandonne jamais, même s’il se retrouve 700e mondial, ne le laisse jamais tomber ». Puis je suis devenu ce que je suis devenu, mais il faut beau­coup de chance. »

Publié le samedi 14 novembre 2026 à 19:15

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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