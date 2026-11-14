Particulièrement discret depuis plusieurs mois et sa bles­sure au genou, Jannik Sinner a décidé de lâcher les chevaux ces derniers jours.

Après avoir donné une confé­rence de presse pour acter sa sépa­ra­tion avec Darren Cahill et offi­cia­liser la venue de Magnus Norman, l’Italien a rencontré quelques fans ce vendredi à l’oc­ca­sion d’un évène­ment avec son équi­pe­men­tier améri­cain, Nike.

Et le quin­tuple vain­queur en Grand Chelem a tenu à insister sur l’im­por­tance de rencon­trer les bonnes personnes dans une carrière tout en dévoi­lant une anec­dote à son sujet.

Jannik Sinner on meeting the right people at the right time and luck



🦊: « In order to have a long career, you need luck. I was lucky to meet the right people at the right time. I made a deci­sion when I was 13 yo and I told my parents I wanted to have a certain path, and my… pic.twitter.com/rbtQIR8YCL — jannik sinner files (@jannik_files) November 14, 2026

« Pour avoir une longue carrière, il faut de la chance. J’ai eu la chance de rencon­trer les bonnes personnes au bon moment. J’ai pris une déci­sion à l’âge de 13 ans et j’ai dit à mes parents que je voulais suivre une certaine voie, et mes parents m’ont répondu : « Mais on ne connaît rien au tennis » : nous avons trouvé Alex [Vittur], qui est aujourd’hui mon manager, et la seule chose que mes parents ont dite à Alex, c’est : « Ne l’abandonne jamais, même s’il se retrouve 700e mondial, ne le laisse jamais tomber ». Puis je suis devenu ce que je suis devenu, mais il faut beau­coup de chance. »