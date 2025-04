Ancien vain­queur de Roland‐Garros et désor­mais consul­tant pour diffé­rents médias italiens, Adriano Panatta s’est récem­ment exprimé sur Jannik Sinner, suspendu jusqu’au 4 mai prochain suite à un accord à l’amiable avec l’AMA. Et selon lui, c’était la solu­tion la plus intelligente.

« Il n’a rien à voir avec la suspen­sion, il a bien fait de s’ar­ranger car avec l’AMA on ne sait jamais comment cela va finir. C’est un type très intel­li­gent et mature, un exemple pour tous les sports par son compor­te­ment. Il est peut‐être même trop parfait. Lorsque Sinner reviendra en mai, les fans accueille­ront Jannik à bras ouverts au Foro Italico. Nombreux sont ceux qui pensent que l’Italien peut faire parler de lui dès Rome et/ou Roland Garros. Tôt ou tard, il les gagnera, sinon ce sera l’année prochaine. Il est prêt à tout gagner. »