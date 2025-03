Pour revenir en forme pour Roland‐Garros, Jannik Sinner a vrai­ment besoin de match et de repères. Si son retour à la compé­ti­tion était déjà programmé puis­qu’il s’agis­sait du tournoi de Rome où tous ses fans l’at­tendent avec impa­tience, il avait plusieurs options pour la suite.

Finalement, il a décidé de parti­ciper au tournoi d’Hambourg qui se joue main­te­nant la semaine avant Roland‐Garros.

Jannik Sinner has confirmed his parti­ci­pa­tion for the Hamburg Open (May 17 – 24, 2025) a press released just stated.



Would be his second tour­na­ment after the doping ban. First planned is his home tour­na­ment in Rome (may 7 until may 18)



Hamburg is the week prior to French Open