Suspendu trois mois, suite à l’ac­cord trouvé avec l’agence mondiale anti­do­page (AMA), Jannik Sinner va faire son grand retour lors du Masters 1000 de Rome (du 7 au 18 mai). Dans une décla­ra­tion accordée à la chaîne locale ORF Südtirol et relayée par Tennis.com, le numéro 1 mondial partage ses sentiments.

« Maintenant qu’il nous reste moins d’un mois, nous nous entraî­nons très, très dur. J’espère que nous retrou­ve­rons un certain élan avant la saison sur terre battue. Ce ne sera certai­ne­ment pas facile pour moi. Les premiers matchs seront vrai­ment diffi­ciles. Mais j’es­père retrouver le rythme et on verra bien. »