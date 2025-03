Alors que la PTPA, l’as­so­cia­tion fondée par Novak Djokovic et Vasek Pospisil en 2019, a décidé de pour­suivre en justice les instances diri­geantes du tennis (ATP, WTA, ITF et ITIA), son direc­teur exécutif, Ahmad Nassar, s’est récem­ment exprimé chez nos confrères d’Ubitennis où il a notam­ment abordé le cas épineux de Jannik Sinner.

« J’ai été cohé­rent et clair sur le cas de Jannik. Il a été traité injus­te­ment par un programme anti­do­page hors de contrôle, illégal et inadapté. En même temps, d’autres ont souligné qu’il semble avoir été traité moins injus­te­ment que beau­coup d’autres joueurs. La solu­tion n’est pas de le traiter plus injus­te­ment, comme les autres joueurs. La solu­tion n’est même pas de traiter les autres joueurs aussi injus­te­ment que Jannik. Notre solu­tion est de traiter tous les joueurs de manière équi­table. Si quel­qu’un n’est pas fautif, comme l’ont jugé l’ITIA et l’AMA, comment est‐il possible que l’af­faire ait mis près d’un an pour être résolue et qu’elle ait abouti à une suspen­sion de trois mois qui est encore purgée à l’heure où nous parlons ? Le système ne fonc­tionne pas et doit changer. »