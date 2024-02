Énormément solli­cité depuis son premier titre du Grand Chelem décroché à l’Open d’Australie, Jannik Sinner a récem­ment accordé une inter­view aux italiens de Quindici Zero dans laquelle il est notam­ment revenu sur sa rupture avec son coach de presque toujours, Riccardo Piatti.

Une rupture inter­venue en février 2022 et qui avait à l’époque surpris bon nombre d’ob­ser­va­teurs. Deux ans plus tard, le joueur italien ne semble pas regretter cette déci­sion même s’il a tenu à faire preuve de prudence.

« Dans la vie, il y a des moments où tout va bien, des moments où tout va mal et des moments où il y a des « mais ». J’avais ces « mais » en tête à l’époque et j’ai pris une déci­sion qui semblait folle pour beau­coup de personnes, mais je voulais décou­vrir une autre façon de travailler. Je ne savais pas si c’était la bonne déci­sion, et aujourd’hui encore je ne le sais toujours pas, mais il est clair pour moi que peu importe le nombre de personnes qui m’aident et me conseillent, je dois prendre mes propres déci­sions. C’était une déci­sion diffi­cile à prendre pour être honnête, mais j’ai compris que mon équipe n’avait pas besoin d’être la meilleure, mais celle dans laquelle toutes les parties se compre­naient, jouaient leur rôle et étaient de bonnes personnes. C’est ce que je recherchais. »