Né au coeur d’une géné­ra­tion ultra‐connectée, Jannik Sinner est un peu comme un ovni à côté de ses collègues du circuit.

Si l’Italien possède bien un compte personnel sur plusieurs appli­ca­tions, c’est avant tout pour la forme et ses contrats de spon­so­ring et jamais pour exposer sa vie privée. Et c’est tout à son honneur.

En une de L’Équipe maga­zine, le nouveau numéro 1 mondial a expliqué pour­quoi il était réti­cent à cette pratique devenue si courante.

« Pour une raison très simple : les réseaux sociaux, ce n’est pas la vraie vie ! Demain, je peux poster une photo de moi avec un grand sourire alors qu’au moment même où je la publie je broie du noir. Sauf que ça, les gens ne le verront pas. Tout ce qu’ils se diront, c’est que je suis tout le temps heureux, ce qui est évidem­ment faux. Je trouve ça malsain. Tu donnes une image de toi qui ne repré­sente pas la réalité. C’est une forme de mensonge. Est‐ce qu’on doit faire confiance à ce qu’on nous montre sur les réseaux sociaux ? Donc, fran­che­ment, je préfère vivre sans. Je n’ai pas besoin de lire ce que les gens écrivent sur moi, je n’y pense pas et j’aime ma vie sans les réseaux, comme je la vis actuellement. »