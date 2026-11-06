Co‐entraîneur de Jannik Sinner aux côtés de Simone Vagnozzi ces dernières années, Darren Cahill va bel et bien partir à la retraite après avoir déjà prolongé d’une saison en 2026.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l’Italien a rendu un très bel hommage à l’Australien.

« Quand nous avons commencé à travailler ensemble en 2022, je n’étais qu’un jeune Italien maigri­chon qui se posait beau­coup de ques­tions. Tu ne m’as jamais donné toutes les réponses, mais tu m’as aidé à les trouver par moi‐même. Tu es rapi­de­ment devenu bien plus qu’un entraî­neur : quelqu’un en qui je pouvais avoir confiance, un ami. Avec toi, nous formions bien plus qu’une simple équipe. Ce ne sont pas les trophées dont je me souvien­drai le plus, mais tout ce qui les entoure : les longues heures passées sur le court, les dîners, les rires… Même les jours où tout semblait diffi­cile, tu étais là. Tu m’as appris que le tennis est impor­tant, mais qu’être un bon joueur commence par être une bonne personne. Une grande partie de ce que je suis en tant que joueur et en tant que personne, je te la dois. Cinq saisons… je n’en oublierai pas un seul jour. Merci, mon ami, pour tout. Ce fut un privilège. »

Pour rappel, c’est Magnus Norman, coach emblé­ma­tique de Stan Wawrinka, qui rempla­cera Darren Cahill dans l’équipe de Jannik Sinner.