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Jannik Sinner à son désor­mais ex‐coach, Darren Cahill : « Je n’étais qu’un jeune Italien maigri­chon qui se posait beau­coup de ques­tions et tu ne m’as jamais donné toutes les réponses. Tu m’as aidé à les trouver par moi‐même »

Par
Baptiste Mulatier
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Netto Atp finals 2025 Turino - 16/11/2025 -

Co‐entraîneur de Jannik Sinner aux côtés de Simone Vagnozzi ces dernières années, Darren Cahill va bel et bien partir à la retraite après avoir déjà prolongé d’une saison en 2026.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l’Italien a rendu un très bel hommage à l’Australien.

« Quand nous avons commencé à travailler ensemble en 2022, je n’étais qu’un jeune Italien maigri­chon qui se posait beau­coup de ques­tions. Tu ne m’as jamais donné toutes les réponses, mais tu m’as aidé à les trouver par moi‐même. Tu es rapi­de­ment devenu bien plus qu’un entraî­neur : quelqu’un en qui je pouvais avoir confiance, un ami. Avec toi, nous formions bien plus qu’une simple équipe. Ce ne sont pas les trophées dont je me souvien­drai le plus, mais tout ce qui les entoure : les longues heures passées sur le court, les dîners, les rires… Même les jours où tout semblait diffi­cile, tu étais là. Tu m’as appris que le tennis est impor­tant, mais qu’être un bon joueur commence par être une bonne personne. Une grande partie de ce que je suis en tant que joueur et en tant que personne, je te la dois. Cinq saisons… je n’en oublierai pas un seul jour. Merci, mon ami, pour tout. Ce fut un privilège. »

Pour rappel, c’est Magnus Norman, coach emblé­ma­tique de Stan Wawrinka, qui rempla­cera Darren Cahill dans l’équipe de Jannik Sinner.

Publié le vendredi 6 novembre 2026 à 13:22

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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