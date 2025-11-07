Alors que Darren Cahill devrait norma­le­ment arrêter ses fonc­tions d’en­traî­neur de Jannik Sinner pour se consa­crer à sa famille, le joueur italien a bien l’in­ten­tion d’es­sayer de convaincre le coach austra­lien de rester auprès de lui encore une saison.

C’est notam­ment ce qu’il a déclaré lors d’une émis­sion spéciale pour Sky Sports en Italie.

Jannik Sinner su Darren Cahill :



« Questa sarà la sfida più grande (convin­cere Cahill a restare). Lui ha compiuto 60 anni, lo capisco, ma io mi vedo di poter fare ancora un altro anno con lui. Lui va oltre l’al­le­na­tore : è un po’ come il padre, unisce tutto il team, special­mente… pic.twitter.com/3JtW3EOcLt — Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) November 5, 2025

« Convaincre Darren sera le plus grand défi. Il a 60 ans, je comprends, mais je pense pouvoir encore faire une année avec lui. Il est plus qu’un entraî­neur : il est un peu comme un père, il fédère toute l’équipe, surtout quand les choses ne vont pas très bien. Il a joué un rôle essen­tiel dans mon déve­lop­pe­ment et dans celui de Simone (Vagnozzi), qui m’a pris alors que j’étais dans le top 10 et que la pres­sion était forte. Espérons que nous parvien­drons à le convaincre de rester au moins une année de plus. »