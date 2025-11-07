Alors que Darren Cahill devrait normalement arrêter ses fonctions d’entraîneur de Jannik Sinner pour se consacrer à sa famille, le joueur italien a bien l’intention d’essayer de convaincre le coach australien de rester auprès de lui encore une saison.
C’est notamment ce qu’il a déclaré lors d’une émission spéciale pour Sky Sports en Italie.
« Questa sarà la sfida più grande (convincere Cahill a restare). Lui ha compiuto 60 anni, lo capisco, ma io mi vedo di poter fare ancora un altro anno con lui. Lui va oltre l’allenatore : è un po’ come il padre, unisce tutto il team, specialmente… pic.twitter.com/3JtW3EOcLt
« Convaincre Darren sera le plus grand défi. Il a 60 ans, je comprends, mais je pense pouvoir encore faire une année avec lui. Il est plus qu’un entraîneur : il est un peu comme un père, il fédère toute l’équipe, surtout quand les choses ne vont pas très bien. Il a joué un rôle essentiel dans mon développement et dans celui de Simone (Vagnozzi), qui m’a pris alors que j’étais dans le top 10 et que la pression était forte. Espérons que nous parviendrons à le convaincre de rester au moins une année de plus. »
Publié le vendredi 7 novembre 2025 à 11:11