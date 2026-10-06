Nous écrivions il y a quelques minutes que le scénario le plus probable était que Jannik Sinner ne revienne qu’en 2027. Et c’est désormais officiel.
Absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, en raison d’une blessure au genou, le numéro 1 mondial a annoncé la fin de sa saison dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.
« Bonjour à tous, je voudrais vous donner quelques nouvelles. En concertation avec les médecins, nous avons décidé que je devais suivre un traitement pour mon genou, ce qui signifie que la saison 2026 est officiellement terminée. Ces deux dernières années, et en particulier la finale à Turin, m’ont procuré tant de moments merveilleux et d’émotions intenses. Cette année sera bien différente, mais pour l’instant, je dois aussi penser à ma carrière à long terme. Je vais donc tout mettre en œuvre pour revenir à 100 %. Je vous remercie d’avance pour votre soutien et j’espère vous revoir très, très bientôt sur le court. »
https://t.co/LC1SqFTKG8— Jannik Sinner (@janniksin) October 6, 2026
C’est donc la fin d’un long suspense, qui se conclut de l’une des pires manières possibles.
Publié le mardi 6 octobre 2026 à 10:52