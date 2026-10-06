Nous écri­vions il y a quelques minutes que le scénario le plus probable était que Jannik Sinner ne revienne qu’en 2027. Et c’est désor­mais officiel.

Absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, en raison d’une bles­sure au genou, le numéro 1 mondial a annoncé la fin de sa saison dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

« Bonjour à tous, je voudrais vous donner quelques nouvelles. En concer­ta­tion avec les méde­cins, nous avons décidé que je devais suivre un trai­te­ment pour mon genou, ce qui signifie que la saison 2026 est offi­ciel­le­ment terminée. Ces deux dernières années, et en parti­cu­lier la finale à Turin, m’ont procuré tant de moments merveilleux et d’émotions intenses. Cette année sera bien diffé­rente, mais pour l’instant, je dois aussi penser à ma carrière à long terme. Je vais donc tout mettre en œuvre pour revenir à 100 %. Je vous remercie d’avance pour votre soutien et j’espère vous revoir très, très bientôt sur le court. »

https://t.co/LC1SqFTKG8 — Jannik Sinner (@janniksin) October 6, 2026

C’est donc la fin d’un long suspense, qui se conclut de l’une des pires manières possibles.