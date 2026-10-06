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Jannik Sinner annonce la fin de sa saison : « En concer­ta­tion avec les méde­cins, nous avons décidé que je devais suivre un trai­te­ment pour mon genou »

Par
Baptiste Mulatier
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Nous écri­vions il y a quelques minutes que le scénario le plus probable était que Jannik Sinner ne revienne qu’en 2027. Et c’est désor­mais officiel.

Absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, en raison d’une bles­sure au genou, le numéro 1 mondial a annoncé la fin de sa saison dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

« Bonjour à tous, je voudrais vous donner quelques nouvelles. En concer­ta­tion avec les méde­cins, nous avons décidé que je devais suivre un trai­te­ment pour mon genou, ce qui signifie que la saison 2026 est offi­ciel­le­ment terminée. Ces deux dernières années, et en parti­cu­lier la finale à Turin, m’ont procuré tant de moments merveilleux et d’émotions intenses. Cette année sera bien diffé­rente, mais pour l’instant, je dois aussi penser à ma carrière à long terme. Je vais donc tout mettre en œuvre pour revenir à 100 %. Je vous remercie d’avance pour votre soutien et j’espère vous revoir très, très bientôt sur le court. »

C’est donc la fin d’un long suspense, qui se conclut de l’une des pires manières possibles.

Publié le mardi 6 octobre 2026 à 10:52

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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