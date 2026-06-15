Ce qu’il y a de bien avec le fait de vivre à Monaco est qu’il n’est pas compliqué de trouver un parte­naire d’en­traî­ne­ment de qualité.

Après avoir passé une batterie de tests médi­caux concluants suite à sa grosse défaillance à Roland‐Garros, le numéro 1 mondial s’est remis au travail à deux semaines du début de Wimbledon.

Et s’il ne s’en­traîne toujours pas sur gazon, l’Italien a été aperçu ce lundi sur les instal­la­tions du Monte‐Carlo Country Club en train de taper la balle avec un certain Holger Rune, dont le grand retour sur les courts devrait avoir lieu après le Grand Chelem londonien.

Jannik and Holger prac­ti­cing in Monaco pic.twitter.com/9arV5Fpphu — Ginevra (@Ginevrazg) June 15, 2026

À noter que Sinner parti­ci­pera à l’ex­hi­bi­tion Armani Classic, à Hurlingham (du 23 au 27 juin) en guise d’unique prépa­ra­tion à Wimbledon.