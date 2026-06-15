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Jannik Sinner aperçu à l’en­traî­ne­ment avec un joueur bien connu du circuit

Par
Thomas S
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Ce qu’il y a de bien avec le fait de vivre à Monaco est qu’il n’est pas compliqué de trouver un parte­naire d’en­traî­ne­ment de qualité. 

Après avoir passé une batterie de tests médi­caux concluants suite à sa grosse défaillance à Roland‐Garros, le numéro 1 mondial s’est remis au travail à deux semaines du début de Wimbledon.

Et s’il ne s’en­traîne toujours pas sur gazon, l’Italien a été aperçu ce lundi sur les instal­la­tions du Monte‐Carlo Country Club en train de taper la balle avec un certain Holger Rune, dont le grand retour sur les courts devrait avoir lieu après le Grand Chelem londonien. 

À noter que Sinner parti­ci­pera à l’ex­hi­bi­tion Armani Classic, à Hurlingham (du 23 au 27 juin) en guise d’unique prépa­ra­tion à Wimbledon. 

Publié le lundi 15 juin 2026 à 15:55

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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