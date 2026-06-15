Ce qu’il y a de bien avec le fait de vivre à Monaco est qu’il n’est pas compliqué de trouver un partenaire d’entraînement de qualité.
Après avoir passé une batterie de tests médicaux concluants suite à sa grosse défaillance à Roland‐Garros, le numéro 1 mondial s’est remis au travail à deux semaines du début de Wimbledon.
Et s’il ne s’entraîne toujours pas sur gazon, l’Italien a été aperçu ce lundi sur les installations du Monte‐Carlo Country Club en train de taper la balle avec un certain Holger Rune, dont le grand retour sur les courts devrait avoir lieu après le Grand Chelem londonien.
Jannik and Holger practicing in Monaco pic.twitter.com/9arV5Fpphu— Ginevra (@Ginevrazg) June 15, 2026
À noter que Sinner participera à l’exhibition Armani Classic, à Hurlingham (du 23 au 27 juin) en guise d’unique préparation à Wimbledon.
Publié le lundi 15 juin 2026 à 15:55