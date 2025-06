Passé tout proche de remporter la Coupe des Mousquetaires, avec trois balles de match sur le service de Carlos Alcaraz, en finale de Roland‐Garros, Jannik Sinner s’est fina­le­ment incliné dans un scénario fou, après 5 h 30 de jeu (6−4, 7–6, 4–6, 6–7, 6–7).

Dans un récent entre­tien, le numéro un mondial a expliqué comment il a géré cette situation.

"dipende sempre come uno riesce a reagire e uscirne e anche di cosa uno vede. o vedo i match point mancati o vedo una partita dove non ho mai giocato così su quella superficie, dove mentalmente sono stato sul pezzo per cinque ore e mezzo"

« Après Paris, c’était calme, très calme. Je suis allé rendre visite à mes parents, nous avons fait un barbecue, j’ai retrouvé mes amis, nous avons joué un peu au tennis de table, des choses normales. C’est exac­te­ment ce dont j’avais besoin après un tournoi stres­sant, mais j’aime toujours me retrouver avec des gens qui me connaissent. J’ai la chance d’avoir autour de moi des gens qui m’aiment beau­coup, qui sont honnêtes et rien. Maintenant nous sommes ici à Halle pour un nouveau tournoi, de nouveaux défis, de nouvelles diffi­cultés, parce que c’est une surface tota­le­ment diffé­rente, mais je suis heureux. »