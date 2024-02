Si vous ne l’aviez pas encore remarqué, Jannik Sinner est quel­qu’un de très, très sérieux.

Ni dépen­sier ni fêtard, le récent vain­queur de l’Open d’Australie, dans une inter­view réalisée pour Vanity Fair Italia, a expliqué ce qu’il avait fait le jour de son retour au pays après sa victoire à Melbourne. Et comme vous pouvez l’ima­giner, il n’a pas fait la fiesta…

« Pour l’ins­tant, je me concentre à 100 % sur mon projet sportif. Par exemple, le dimanche, j’ai joué la finale, et le lende­main, j’ai pris l’avion pour l’Italie et le matin suivant je suis direc­te­ment allé à la salle de sport. Je n’ai pas trop fait la fête, je n’ai pas bu, parce que ce n’est pas bon pour le corps. Nous sommes allés manger quelque chose, puis je suis rentré à l’hôtel. »