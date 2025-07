Titré pour la première fois de sa carrière à Wimbledon et la quatrième en Grand Chelem, Jannik Sinner va logi­que­ment prendre un peu de temps pour lui afin de digérer toutes ses émotions.

Mais le numéro 1 mondial ne va pas non plus avoir trop le temps de chômer alors que l’US Open, où il est tenant du titre, débute dans moins d’un mois et demi (du 24 août au 7 septembre).

« Compte tenu de l’année que j’ai passée, ce tournoi était clai­re­ment en tête de ma liste. C’est un tournoi incroyable. Et avec ma famille, mon équipe et tant d’in­vités spéciaux qui me soutiennent, partager ce moment avec eux était le meilleur. Maintenant, je vais prendre quelques jours pour digérer tout ce qui s’est passé. Ensuite, je retour­nerai au travail pour préparer la tournée améri­caine et l’US Open. J’ai besoin de repos pour mon corps et mon esprit. »