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Jannik Sinner, avant son retour à Roland‐Garros : « Ce serait mentir de dire que ç’a été facile de tourner la page »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Rome 2026 - ATP - WTA - 12/05/2026 -

L’an dernier en finale de Roland‐Garros, Jannik Sinner a mené deux sets à zéro et s’est même procuré trois balles d’af­filée avant de se faire renverser par Carlos Alcaraz, dans l’un des matchs les plus mythiques de l’his­toire du tennis (4−6, 6–7[4], 6–4, 7–6[3], 7–6[2]).

Alors qu’il revient en tant qu’im­mense favori Porte d’Auteuil, en l’ab­sence de son rival espa­gnol et double tenant du titre, le numéro 1 mondial s’est exprimé pour L’Equipe sur se souvenir très douloureux. 

« Ce serait mentir de dire que ç’a été facile de tourner la page. J’essaye toujours de vite passer à autre chose, même quand je gagne. Et c’est comme ça que j’ai réussi à triom­pher à Wimbledon juste après. Mais j’en ai tiré de grandes leçons, de cette défaite à Paris », a déclaré l’Italien, qui visera à Roland‐Garros le seul titre du Grand Chelem à son palmarès. 

Publié le jeudi 21 mai 2026 à 08:38

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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