L’an dernier en finale de Roland‐Garros, Jannik Sinner a mené deux sets à zéro et s’est même procuré trois balles d’af­filée avant de se faire renverser par Carlos Alcaraz, dans l’un des matchs les plus mythiques de l’his­toire du tennis (4−6, 6–7[4], 6–4, 7–6[3], 7–6[2]).

Alors qu’il revient en tant qu’im­mense favori Porte d’Auteuil, en l’ab­sence de son rival espa­gnol et double tenant du titre, le numéro 1 mondial s’est exprimé pour L’Equipe sur se souvenir très douloureux.

« Ce serait mentir de dire que ç’a été facile de tourner la page. J’essaye toujours de vite passer à autre chose, même quand je gagne. Et c’est comme ça que j’ai réussi à triom­pher à Wimbledon juste après. Mais j’en ai tiré de grandes leçons, de cette défaite à Paris », a déclaré l’Italien, qui visera à Roland‐Garros le seul titre du Grand Chelem à son palmarès.