Lors d’une prise de parole en Arabie Saoudite où il participe à l’exhibition la plus lucrative au monde, Jannik Sinner est revenu sur son abandon à Shanghaï, il reconnait qu’il est responsable de cette crise de crampes et que cela va lui servir de leçon.
« J’ai eu des crampes à Shanghai ? Je pense que c’était dû à un facteur mental : je n’ai pas été parfait de ce point de vue et j’en ai discuté avec mon équipe. Maintenant, tout va bien. L’erreur était de mon fait, mais on apprend de ces choses. Ensuite, la chaleur et l’humidité m’ont physiquement épuisé. Quoi qu’il en soit, je n’étais pas le seul à souffrir de crampes, ce sont des choses qui peuvent arriver. »
Publié le mercredi 15 octobre 2025 à 08:10