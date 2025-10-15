AccueilATPJannik Sinner avoue enfin : "Les crampes à Shanghai, c'est de ma...
ATP

Jannik Sinner avoue enfin : « Les crampes à Shanghai, c’est de ma faute »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

5290

Lors d’une prise de parole en Arabie Saoudite où il parti­cipe à l’ex­hi­bi­tion la plus lucra­tive au monde, Jannik Sinner est revenu sur son abandon à Shanghaï, il recon­nait qu’il est respon­sable de cette crise de crampes et que cela va lui servir de leçon.

« J’ai eu des crampes à Shanghai ? Je pense que c’était dû à un facteur mental : je n’ai pas été parfait de ce point de vue et j’en ai discuté avec mon équipe. Maintenant, tout va bien. L’erreur était de mon fait, mais on apprend de ces choses. Ensuite, la chaleur et l’hu­mi­dité m’ont physi­que­ment épuisé. Quoi qu’il en soit, je n’étais pas le seul à souf­frir de crampes, ce sont des choses qui peuvent arriver. »

Publié le mercredi 15 octobre 2025 à 08:10

Article précédent
Boris Becker : « Je ne suis pas sûr que la finale entre Arthur Rinderknech et Valentin Vacherot ait obtenu les meilleures audiences »
Article suivant
Monfils stoppe sa saison et annonce sa recon­ver­sion : « Je vais bosser dans la finance et dans une banque privée »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.