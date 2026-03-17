Lors de son passage en conférence de presse après son sacre sur le Masters 1000 d’Indian Wells, Jannik Sinner a été interrogé sur ses principaux objectifs pour la suite de la saison, dont fait évidemment partie Roland‐Garros.
Mais fidèle à lui‐même, l’Italien a tenu à calmer le jeu en expliquant vouloir seulement se projeter sur le prochain tournoi : celui de Miami qui débutera ce mercredi 18 mars. Extraits.
Q. Jannik, quand tu parles de la suite de la saison, je sais que tu penses aux tournois que tu n’as pas encore remportés. Ce tournoi en faisait évidemment partie. Dans quelle mesure te concentres‐tu sur la préparation de Roland‐Garros et sur ce qui t’attend là‐bas ? Ou bien est‐ce que tu mets complètement cela de côté à ce stade de l’année ?
JANNIK SINNER : Non, je veux dire, tout d’abord, Roland‐Garros est encore très loin. Il y a de très grands tournois avant. Je sais ce qui est également en jeu avant cela. Je suis déjà très concentré sur Miami, comme je l’ai dit. Maintenant, pendant quelques jours, c’est bien aussi de ne pas trop penser au tennis, mais, vous savez, quand on a ce rythme, je ne veux pas le perdre non plus. C’est très important maintenant. Miami, ça va être très important. C’est le dernier tournoi sur dur avant le début de la saison sur terre battue. Et après, on revient en Europe, avec des conditions complètement différentes, la terre battue, et on ne sait jamais ce qui peut s’y passer. J’ai hâte d’y être. On va essayer de jouer du mieux possible et ensuite on verra comment ça se passe.
Publié le mardi 17 mars 2026 à 13:13