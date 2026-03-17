Lors de son passage en confé­rence de presse après son sacre sur le Masters 1000 d’Indian Wells, Jannik Sinner a été inter­rogé sur ses prin­ci­paux objec­tifs pour la suite de la saison, dont fait évidem­ment partie Roland‐Garros.

Mais fidèle à lui‐même, l’Italien a tenu à calmer le jeu en expli­quant vouloir seule­ment se projeter sur le prochain tournoi : celui de Miami qui débu­tera ce mercredi 18 mars. Extraits.

Q. Jannik, quand tu parles de la suite de la saison, je sais que tu penses aux tour­nois que tu n’as pas encore remportés. Ce tournoi en faisait évidem­ment partie. Dans quelle mesure te concentres‐tu sur la prépa­ra­tion de Roland‐Garros et sur ce qui t’attend là‐bas ? Ou bien est‐ce que tu mets complè­te­ment cela de côté à ce stade de l’année ?

JANNIK SINNER : Non, je veux dire, tout d’abord, Roland‐Garros est encore très loin. Il y a de très grands tour­nois avant. Je sais ce qui est égale­ment en jeu avant cela. Je suis déjà très concentré sur Miami, comme je l’ai dit. Maintenant, pendant quelques jours, c’est bien aussi de ne pas trop penser au tennis, mais, vous savez, quand on a ce rythme, je ne veux pas le perdre non plus. C’est très impor­tant main­te­nant. Miami, ça va être très impor­tant. C’est le dernier tournoi sur dur avant le début de la saison sur terre battue. Et après, on revient en Europe, avec des condi­tions complè­te­ment diffé­rentes, la terre battue, et on ne sait jamais ce qui peut s’y passer. J’ai hâte d’y être. On va essayer de jouer du mieux possible et ensuite on verra comment ça se passe.