Jannik Sinner n’est pas du genre à s’en­flammer, même dans une telle période de domi­na­tion où il vient de remporter les trois Masters 1000 de la saison sur terre battue, une première depuis Nadal en 2010.

Alors qu’il reste sur six titres d’af­filée en Masters 1000, dont cinq en 2026, l’in­tou­chable numéro 1 mondial a été inter­rogé sur la possi­bi­lité de remporter tous les tour­nois de cette caté­gorie en 2026.

Une projec­tion qu’il a direc­te­ment tenu à écarter lors de son passage en confé­rence de presse, expli­quant que ce n’était tout simple­ment pas réaliste. Extraits.

Q : Tu as fait quelque chose que personne n’avait jamais fait. Et même dans les tribunes, certains se disaient : « Imagine s’il les rempor­tait tous les neuf. » Est‐ce que tu envi­sages au moins d’es­sayer ?

Jannik Sinner : Il faut prendre les tour­nois les uns après les autres. Le plus impor­tant, c’est d’être en bonne forme physique, sinon on n’arrive à rien. C’est pour­quoi je remercie mon équipe, on travaille dur. Ce qui compte le plus, c’est le physique ; tout le monde joue bien au tennis, et c’est diffi­cile de faire ce genre de choses. Avant Wimbledon, on ne joue aucun tournoi sur gazon ; ensuite, si on se repose avant, après Wimbledon, il y a une chance de jouer au Canada. À mon avis, ce n’est pas réaliste de penser gagner les neuf Masters 1000 ; c’est impos­sible de jouer comme je le fais actuel­le­ment pendant toute la saison.