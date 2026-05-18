Jannik Sinner n’est pas du genre à s’enflammer, même dans une telle période de domination où il vient de remporter les trois Masters 1000 de la saison sur terre battue, une première depuis Nadal en 2010.
Alors qu’il reste sur six titres d’affilée en Masters 1000, dont cinq en 2026, l’intouchable numéro 1 mondial a été interrogé sur la possibilité de remporter tous les tournois de cette catégorie en 2026.
Une projection qu’il a directement tenu à écarter lors de son passage en conférence de presse, expliquant que ce n’était tout simplement pas réaliste. Extraits.
Q : Tu as fait quelque chose que personne n’avait jamais fait. Et même dans les tribunes, certains se disaient : « Imagine s’il les remportait tous les neuf. » Est‐ce que tu envisages au moins d’essayer ?
Jannik Sinner : Il faut prendre les tournois les uns après les autres. Le plus important, c’est d’être en bonne forme physique, sinon on n’arrive à rien. C’est pourquoi je remercie mon équipe, on travaille dur. Ce qui compte le plus, c’est le physique ; tout le monde joue bien au tennis, et c’est difficile de faire ce genre de choses. Avant Wimbledon, on ne joue aucun tournoi sur gazon ; ensuite, si on se repose avant, après Wimbledon, il y a une chance de jouer au Canada. À mon avis, ce n’est pas réaliste de penser gagner les neuf Masters 1000 ; c’est impossible de jouer comme je le fais actuellement pendant toute la saison.
Publié le lundi 18 mai 2026 à 19:45