Auteur d’une saison 2024 excep­tion­nelle au cours de laquelle il a remporté neuf trophées dont deux Grands Chelems et la Coupe Davis, Jannik Sinner a fait le bilan lors d’une inter­view accordée au maga­zine Esquire.

Et après avoir révélé le secteur où il avait le plus appris, le numéro 1 mondial a rendu hommage à Daniil Medvedev, qui l’a mani­fes­te­ment aidé à varier davan­tage son jeu.

« Quel est mon style de jeu ? C’est un mélange de soli­dité et d’agres­si­vité. J’ai plus de mal à défendre. En fait, j’es­saie de ne pas défendre. Mon tennis est poly­va­lent, mais, par exemple, je ne sais pas encore bien jouer au filet. Un joueur qui m’a fait beau­coup progresser est Medvedev. Je n’avais jamais fait de service‐volée et il m’a forcé à m’en­traîner pour essayer de le battre. Contre certains joueurs, je dois faire plus de revers. Au tennis, on apprend de sa rela­tion avec l’ad­ver­saire. La vraie ques­tion pour le joueur est : comment entrer dans la tête de l’ad­ver­saire ? Si vous devinez la réponse, les choses changent dans le match. »