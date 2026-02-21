Après sa défaite face à Mensik, l’Italien était déçu mais pas abattu. On sent qu’il a envie de très vite se mettre au boulot et notam­ment pour arriver à Indian Wells en Californie.

« Je sais comment revenir. Je suis un peu déçu de la manière dont j’ai géré certains moments, mais cela peut arriver. Indian Wells sera le prochain rendez‐vous, nous nous concen­tre­rons là‐dessus après quelques jours de repos. Nous avons deux semaines pour travailler sur le plan physique. J’ai peut‐être fait deux ou trois mauvais choix, je n’ai pas été très lucide, mais ça peut arriver. Ce sont des moments par lesquels je dois passer et par lesquels tous les tennismen sont passés. J’espère me rattraper le plus vite possible. De manière géné­rale, tout va bien, je ne me pose pas de ques­tions pour ce moment précis. Tout est OK »