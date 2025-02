Invité à s’ex­primer sur son compa­triote, Jannik Sinner, dans une récente inter­view accordée à nos confrères argen­tins de La Nacion, Corrado Barazzutti, ancien 7e mondial, a notam­ment loué son côté normal et naturel.

« Sa tête est forte. Il a continué à jouer et cela ne semble pas l’af­fecter du tout. Il aurait pu arrêter de jouer en atten­dant sa condam­na­tion ou conti­nuer à jouer ; C’est ce qu’il a fait et il a continué à gagner. Ce n’est pas facile, personne ne sait ce qui va se passer (avec la déci­sion du TAS). Certains disent que rien ne se passera, d’autres disent qu’il sera banni pendant un ou deux ans. Sinner est numéro 1 mondial parce qu’il a une tête très forte. Il a la capa­cité de mettre de côté toute inter­fé­rence poten­tielle dans sa carrière et de jouer en pensant unique­ment à jouer le meilleur tennis. Alcaraz semble jouer un tennis meilleur et plus attrayant, mais Sinner fait paraître tout facile, alors qu’en réalité ce n’est pas le cas. Il a une tête très forte. C’est une personne calme ; Il est empa­thique, humble. Il ne veut pas être un person­nage super célèbre ; Il aime la famille, les amis, il ne recherche pas la noto­riété. C’est l’anti‐diva. »