L’équipe de Jannik Sinner va changer en 2027. Darren Cahill part à la retraite et c’est Magnus Norman, coach historique de Stan Wawrinka, qui co‐entraînera l’Italien aux côtés de Simone Vagnozzi.
Pour boucler ce chapitre, Sinner a eu la bonne idée de diffuser une discussion avec Cahill sur YouTube dans laquelle ils reviennent leurs meilleurs souvenirs ensemble.
L’Italien évoque notamment sur son premier titre à Wimbledon en 2025, grâce à une victoire en finale contre Carlos Alcaraz, qui l’avait battu quelques semaines plus tôt à Roland‐Garros en sauvant des balles de match.
« Pour moi, le moment le plus marquant a été de te voir si heureux avec Vagno, ainsi que ma famille et mes amis. Mon premier titre à Wimbledon a été le moment le plus marquant de ma carrière », a assuré le quintuple lauréat en Grand Chelem.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.