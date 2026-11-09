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Jannik Sinner : « C’est le moment le plus marquant de ma carrière »

Par
Baptiste Mulatier
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L’équipe de Jannik Sinner va changer en 2027. Darren Cahill part à la retraite et c’est Magnus Norman, coach histo­rique de Stan Wawrinka, qui co‐entraînera l’Italien aux côtés de Simone Vagnozzi.

Pour boucler ce chapitre, Sinner a eu la bonne idée de diffuser une discus­sion avec Cahill sur YouTube dans laquelle ils reviennent leurs meilleurs souve­nirs ensemble.

L’Italien évoque notam­ment sur son premier titre à Wimbledon en 2025, grâce à une victoire en finale contre Carlos Alcaraz, qui l’avait battu quelques semaines plus tôt à Roland‐Garros en sauvant des balles de match.

« Pour moi, le moment le plus marquant a été de te voir si heureux avec Vagno, ainsi que ma famille et mes amis. Mon premier titre à Wimbledon a été le moment le plus marquant de ma carrière », a assuré le quin­tuple lauréat en Grand Chelem.

Publié le lundi 9 novembre 2026 à 13:11

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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