L’équipe de Jannik Sinner va changer en 2027. Darren Cahill part à la retraite et c’est Magnus Norman, coach histo­rique de Stan Wawrinka, qui co‐entraînera l’Italien aux côtés de Simone Vagnozzi.

Pour boucler ce chapitre, Sinner a eu la bonne idée de diffuser une discus­sion avec Cahill sur YouTube dans laquelle ils reviennent leurs meilleurs souve­nirs ensemble.

L’Italien évoque notam­ment sur son premier titre à Wimbledon en 2025, grâce à une victoire en finale contre Carlos Alcaraz, qui l’avait battu quelques semaines plus tôt à Roland‐Garros en sauvant des balles de match.

« Pour moi, le moment le plus marquant a été de te voir si heureux avec Vagno, ainsi que ma famille et mes amis. Mon premier titre à Wimbledon a été le moment le plus marquant de ma carrière », a assuré le quin­tuple lauréat en Grand Chelem.