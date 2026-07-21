Ce n’est un secret pour personne, Casper Ruud est l’un des joueurs les plus appréciés du circuit ATP, autant du côté des fans que des joueurs.
Et lorsque cela vient de Jannik Sinner, actuel numéro 1 mondial et récent vainqueur de Wimbledon, cela prend forcément un poids encore plus important.
C’est à l’occasion d’un jeu organisé par l’ATP que l’Italien a rendu hommage à son ollègue norvégien.
Jannik Sinner complimenting Casper Ruud in the ATP’s “Nice or Spicy” video ❤️— jannik sinner files (@jannik_files) July 21, 2026
🦊: “Casper is a player who everyone gets along with very well, he’s one of the kindest players we have, and I like him because he is very, very humble. An incredible tennis player. Big, big forehand,…
« Casper est un joueur avec qui tout le monde s’entend très bien ; c’est l’un des joueurs les plus gentils de notre circuit, et je l’apprécie beaucoup parce qu’il est très, très humble. C’est un joueur de tennis incroyable. Il a un coup droit très puissant, l’un des plus puissants du circuit, et il sert parfois très fort aussi ; c’est donc un adversaire très coriace. »
Publié le mardi 21 juillet 2026 à 14:14