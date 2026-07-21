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Jannik Sinner : « C’est l’un des joueurs les plus gentils de notre circuit, et je l’ap­précie beau­coup parce qu’il est très, très humble »

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Thomas S
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Ce n’est un secret pour personne, Casper Ruud est l’un des joueurs les plus appré­ciés du circuit ATP, autant du côté des fans que des joueurs.

Et lorsque cela vient de Jannik Sinner, actuel numéro 1 mondial et récent vain­queur de Wimbledon, cela prend forcé­ment un poids encore plus important.

C’est à l’oc­ca­sion d’un jeu orga­nisé par l’ATP que l’Italien a rendu hommage à son ollègue norvégien. 

« Casper est un joueur avec qui tout le monde s’en­tend très bien ; c’est l’un des joueurs les plus gentils de notre circuit, et je l’ap­précie beau­coup parce qu’il est très, très humble. C’est un joueur de tennis incroyable. Il a un coup droit très puis­sant, l’un des plus puis­sants du circuit, et il sert parfois très fort aussi ; c’est donc un adver­saire très coriace. »

Publié le mardi 21 juillet 2026 à 14:14

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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