Ce n’est un secret pour personne, Casper Ruud est l’un des joueurs les plus appré­ciés du circuit ATP, autant du côté des fans que des joueurs.

Et lorsque cela vient de Jannik Sinner, actuel numéro 1 mondial et récent vain­queur de Wimbledon, cela prend forcé­ment un poids encore plus important.

C’est à l’oc­ca­sion d’un jeu orga­nisé par l’ATP que l’Italien a rendu hommage à son ollègue norvégien.

Jannik Sinner compli­men­ting Casper Ruud in the ATP’s “Nice or Spicy” video ❤️



🦊: “Casper is a player who everyone gets along with very well, he’s one of the kindest players we have, and I like him because he is very, very humble. An incre­dible tennis player. Big, big forehand,… — jannik sinner files (@jannik_files) July 21, 2026

« Casper est un joueur avec qui tout le monde s’en­tend très bien ; c’est l’un des joueurs les plus gentils de notre circuit, et je l’ap­précie beau­coup parce qu’il est très, très humble. C’est un joueur de tennis incroyable. Il a un coup droit très puis­sant, l’un des plus puis­sants du circuit, et il sert parfois très fort aussi ; c’est donc un adver­saire très coriace. »