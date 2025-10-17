Dans des propos relayés par Punto de Break, Jannik Sinner a révélé le grand objectif de sa carrière. Et il n’en est plus très loin puis­qu’il ne lui reste plus que Roland‐Garros.

« Je veux jouer au plus haut niveau pendant le reste de la saison, les rendez‐vous à venir sont impor­tants pour moi. Je dois garder mon mental de battant, ne pas me relâ­cher et conti­nuer à m’amé­liorer chaque jour. C’est ce qui m’a permis d’être numéro 1 mondial. Mon objectif ultime dans le tennis est de remporter tous les tour­nois du Grand Chelem. Je ne joue pas pour battre des records, mais pour jouer au meilleur niveau possible »,