Dans des propos relayés par Punto de Break, Jannik Sinner a révélé le grand objectif de sa carrière. Et il n’en est plus très loin puisqu’il ne lui reste plus que Roland‐Garros.
« Je veux jouer au plus haut niveau pendant le reste de la saison, les rendez‐vous à venir sont importants pour moi. Je dois garder mon mental de battant, ne pas me relâcher et continuer à m’améliorer chaque jour. C’est ce qui m’a permis d’être numéro 1 mondial. Mon objectif ultime dans le tennis est de remporter tous les tournois du Grand Chelem. Je ne joue pas pour battre des records, mais pour jouer au meilleur niveau possible »,
Publié le vendredi 17 octobre 2025 à 12:46