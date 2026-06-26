Alors que l’ATP a décidé de consacrer une série documentaire sur les 29 numéros 1 mondiaux de l’ère Open, dont fait évidemment partie Jannik Sinner, actuel détenteur du trône de l’ATP, l’Italien est revenu sur sa fierté d’avoir pu réaliser un tel rêve.
« C’était une soirée vraiment très spéciale, celle où j’ai pu dire que j’étais n° 1 mondial. C’était l’un de mes moments les plus marquants, si ce n’est le plus marquant de ma vie. Je n’aurais jamais imaginé en arriver là un jour. Je ne suis qu’une personne ordinaire, originaire d’une toute petite ville située dans les montagnes, tout au nord de l’Italie. Tout a basculé quand j’avais 13 ans et demi, du jour au lendemain, car ma principale activité, surtout en hiver, était le ski. J’étais championne d’Italie de ski, mais je n’avais en fait jamais joué au tennis. Mais j’ai remarqué que j’étais très compétitive et que je battais des gens qui s’entraînaient tous les jours, alors je me suis dit : “Bon, il se passe quelque chose de très étrange”. Mais je n’ai jamais subi la pression de devoir absolument bien jouer, car mes parents ne s’intéressaient pas au tennis. J’ai donc eu une enfance très, très différente, peut‐être de celle de toutes ces autres 28 [anciennes numéros 1 mondiales], car je ne cherchais pas à devenir une véritable joueuse de tennis professionnelle. »
Publié le vendredi 26 juin 2026 à 14:14